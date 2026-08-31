В Кызылорде построят еще один центр инновационного творчества

«В целях эффективного проведения досуга детей и создания условий для освоения ими новых технологий в микрорайоне Аль-Фараби города Кызылорда в этом году начнется строительство инновационного творческого центра на 360 мест стоимостью 7 млрд тенге, который будет сдан в эксплуатацию в 2027 году».

Об этом сообщил аким области Мурат Ергешбаев на традиционной августовской конференции работников образования.

Ранее такой центр под названием «Сыр жұлдыздары» был открыт в другом микрорайоне города и стал организацией дополнительного образования для проведения досуга подростков. Теперь он появится еще в одном микрорайоне Кызылорды.

При особой поддержке Главы государства и Правительства в регионе модернизируется образовательная инфраструктура. С 2022 года на сумму более 121 млрд тенге построено и передано в пользование населению 46 современных образовательных объектов.

В регионе полностью решена проблема трехсменных школ, которая была актуальной на протяжении многих лет. В этом году сдан в эксплуатацию детский образовательно-оздоровительный центр «AI-Kerim». Центр ежегодно охватывает 8 400 детей, обучая робототехнике, программированию, инженерному проектированию и другим современным навыкам.

Во вновь открывшемся Ботаническом образовательном центре учащиеся на практике осваивают направления биологии, экологии и ботаники. Подобные проекты имеют особое значение для повышения интереса детей к науке.