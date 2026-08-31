Обсуждены важные проекты, которые будут реализованы в ближайшие три года

Под председательством акима области Мурата Ергешбаева прошло совещание, на котором были обсуждены инфраструктурные проекты, запланированные в районах на 2027-2029 годы.

Глава региона подчеркнул необходимость уделять особое внимание социально-экономической эффективности и актуальности проектов.

«В соответствии с Бюджетным кодексом, на предстоящий трехлетний период предусмотрено строительство важных объектов и финансирование стратегически значимых проектов за счет республиканского бюджета. Из местного бюджета нам также необходимо реализовывать проекты, направленные на повышение экономического потенциала региона.

Ранее я давал поручение акимам города и районов, а также руководителям соответствующих управлений по разработке проектов, финансируемых из республиканского и местного бюджетов. При формировании бюджетных заявок не следует допускать дублирующих друг друга и низкоэффективных проектов. Важно, чтобы финансы были направлены на конкретный результат.

Всем акимам и руководителям управлений хочу сказать: нельзя ссылаться на нехватку средств местного бюджета. Проекты, соответствующие требованиям финансирования из республиканского бюджета, прорабатывайте с соответствующими министерствами уже сейчас. Они должны быть направлены на комфортное проживание населения, повышение качества жизни и развитие экономики региона», – сказал глава региона.

На совещании акимы города и районов выступили с докладами о масштабных проектах, которые будут реализованы в предстоящий период.

В 2027-2028 годах за счет бюджетных средств предусмотрено развитие инфраструктуры здравоохранения, образования, водоснабжения, энергетики, газо- и теплоснабжения, спорта, транспорта и туризма, совершенствование инженерно-коммуникационной инфраструктуры, а также реализация национальных проектов.

Мурат Нальхожаевич поручил акимам города и районов уделять особое внимание эффективности и социальной значимости проектов, качественно разрабатывать бюджетные заявки и усилить работу с соответствующими государственными органами.