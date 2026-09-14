Коммунальным предприятиям передали спецтехнику

Сегодня в Президентском парке с участием акима области Мурата Ергешбаева коммунальным учреждениям было передано 37 единиц специальной техники.

Глава региона поздравил работников отрасли и выразил добрые пожелания.

«Как отметил Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич: «Чистота должна начинаться с каждого человека, с каждого дома, с каждой улицы и каждого города. Потому что «Таза Қазақстан» – это не однодневная кампания. Это – наш образ жизни».

В рамках этой благой инициативы Президента в главном городе – Кызылорде системно проводится масштабная работа. Жители региона также вносят особый вклад в чистоту и благоустройство населенных пунктов. Наш родной край стал примером чистоты для других регионов.

Это мероприятие продемонстрировало не только чистоту, но и знак единства, сплоченность и согласие. Это – яркое свидетельство того, что мы являемся по-настоящему созидательным местом», – сказал Мурат Нальхожаевич.

На церемонии выступил председатель областного совета ветеранов Серик Дуйсенбаев. Ряду сотрудников, активно участвующих в результативной реализации программы «Таза Қазақстан» в регионе и вносящих вклад в чистоту и благоустройство города, были вручены Благодарственные письма акима области.

Из 37 единиц специальной техники, переданных сегодня, 32 поступили в распоряжение учреждения «Қызылорда тазалығы». Из них 15 – транспорт для вывоза твердых бытовых отходов, 5 – комбинированная техника для зимнего и летнего сезонов и 12 предназначены для уборки улиц.

А автопарк «Қызылорда су жүйесі» пополнился вакуумными ассенизаторами и передвижными ремонтными мастерскими. Современная техника значительно облегчит работу коммунальной сферы и повысит качество услуг, предоставляемых населению.

Следует отметить, что в последние годы особый приоритет отдавался материально-техническому оснащению всех отраслей. Были приобретены новые автобусы, решен вопрос общественного транспорта. Закуплены автобусы для перевозки школьников, автомобили скорой помощи для сферы здравоохранения.

Кроме того, лесному хозяйству, ветеринарной службе и правоохранительным органам были переданы служебные автомобили.

Всесторонняя поддержка оказывается и городским коммунальным службам. За четыре года из областного бюджета было выделено 3,1 млрд тенге, приобретено 82 единицы специальной техники современного образца.