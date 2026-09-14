«Creative Aimaq»: Креативная выставка-ярмарка Кызылорды в центре Астаны

12–13 сентября в Астане в рамках республиканского проекта «Creative Aimaq» проходит выставка-ярмарка «От истоков к творчеству…».

В мероприятии приняли участие вице-министры культуры и информации РК Евгений Кочетов и Айбек Сыдыков, председатель правления Фонда развития креативных индустрий Ерлан Каналимов, заместитель акима области Мейрамбек Шермаганбет.

Проект направлен на объединение богатого историко-культурного наследия Сырдарьинского региона с современным творчеством, представление национальных ценностей в новом формате и реализацию новых идей.

В мероприятии примут участие около 100 креаторов из Кызылординской области. Они представят жителям и гостям Астаны свои авторские работы и творческую продукцию по 21 направлению экономической деятельности. Посетители могут познакомиться с произведениями изобразительного искусства, созданными из белого риса — одного из главных брендов нашего региона. Эти работы отражают значение риса в истории и быте региона, а также природные и культурные особенности Сырдарьи.

Кроме того, на выставке представлены национальные изделия из кости, дерева и войлока, демонстрирующие традиционную культуру ремесла. В каждом изделии нашли отражение характерный для Сырдарьи национальный колорит, традиционные орнаменты и уникальное мастерство обработки природных материалов.

На креативной площадке специалисты Qyzylorda Hub представляют свои проекты, а телеканал «Qyzylorda» знакомит гостей с креативными проектами «Syr Travel», «Qyzylorda Expedition» и «Құдайы қонақ».

Кроме того, в течение двух дней на площадке Qazaq Creative Hub артисты нашего региона представляют концертную программу, сочетающую творчество и технологии искусственного интеллекта.

Отметим, что в регионе активно развивается креативная индустрия. Из 146 креаторов, работающих в этом направлении, 120, или 82,2%, включены в республиканский реестр креаторов. По этому показателю Кызылординская область вошла в тройку лидеров среди регионов страны.