«Таза Қазақстан»: Жители области приняли участие в общереспубликанском субботнике

В рамках республиканской экологической программы «Таза Қазақстан», реализуемой по инициативе Главы государства, во всех населенных пунктах региона

был организован общереспубликанский субботник.

Жители, общественные активисты и волонтеры были привлечены к работам по очистке, благоустройству и озеленению территории.

Стоит отметить, что с начала года в организованных в рамках программы «Таза Қазақстан» экологических мероприятиях по области приняли участие 316 800 волонтеров, общественных активистов, работников бюджетной сферы и сотрудников предприятий.

В результате системной работы было вывезено 8 218 тонн мусорных отходов. Были очищены 510 скверов и парков, 256 историко-культурных памятников, 1 019 социальных объектов, промышленных и бизнес-объектов, водоемов и улиц в населенных пунктах. Для этого было задействовано 548 единиц специальной техники.

Кроме того, было высажено 88 567 саженцев, адаптированных к природно-климатическим условиям области.

Масштабные мероприятия в рамках экологической программы будут продолжены и в дальнейшем.