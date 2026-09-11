Исполнилось 15 лет со дня образования областной ревизионной комиссии

Сегодня в «Доме дружбы» с участием акима области Мурата Ергешбаева прошло торжественное мероприятие, посвященное 15-летию Ревизионной комиссии по Кызылординской области.

В нем приняли участие государственный и общественный деятель Омархан Оксикбаев, заместитель директора департамента планирования, сертификации и методологии Высшей аудиторской палаты Акбаян Алимбаева, председатели ревизионных комиссий из всех регионов страны, ветераны и представители интеллигенции.

Глава региона отметил роль сферы государственного аудита в обеспечении эффективного и целевого расходования бюджетных средств.

«Президент Касым-Жомарт Кемелевич в своем Послании подчеркнул, что финансовая дисциплина и прозрачность бюджетных средств являются основой общественного доверия, и строго поручает обеспечивать эффективное и целевое расходование средств. Каждый тенге должен быть направлен на благо народа и находиться под постоянным контролем.

Сегодня органы государственного аудита выполняют не карательную, а партнерскую функцию, способствуя эффективному планированию бюджетных средств и заблаговременному выявлению рисков. Ревизионная комиссия по Кызылординской области вносит большой вклад в эффективное и целевое использование государственных ресурсов в регионе.

По случаю знаменательного юбилея выражаем искреннюю благодарность ветеранам и специалистам, работавшим в этой сфере. Желаю всем крепкого здоровья, благополучия семьям!» – сказал аким области.

В ходе мероприятия ряд граждан были награждены Благодарностью Президента Республики Казахстан, Почетной грамотой Кызылординской области, Благодарственным письмом акима области и нагрудным знаком Агентства по делам государственной службы «Ветеран государственной службы».

Государственный и общественный деятель Омархан Оксикбаев выступил с речью и поздравил коллег.

Объем финансовых средств, охваченных государственным аудитом в регионе, в 2025 году превысит 2 трлн тенге, увеличившись в 3 раза по сравнению с 2012 годом. Ревизионная комиссия наряду с выявлением нарушений законодательства уделяет приоритетное внимание их предупреждению. В результате методической и практической работы повысилась финансовая грамотность бюджетных организаций, сократилось количество недостатков.

15-летие Ревизионной комиссии – важная веха в развитии системы финансового контроля региона. За это время комиссия продемонстрировала высокий образец профессионализма и ответственности, проделала масштабную работу.