Предложено пересмотреть использование понижающего коэффициента

Сегодня под председательством акима области Мурата Ергешбаева прошло совещание. На повестке дня обсуждался вопрос применения понижающего коэффициента для ТОО «Aksa Energy Qyzylorda».

В соответствии с поручением Главы государства в Кызылорде построен новый теплоэлектроцентр, вырабатывающий 240 МВт электрической и 277 Гкал тепловой энергии. В проект привлечено 215 млрд тенге инвестиций, и в этом году объект полностью введен в эксплуатацию.

В мае на станции была проведена аттестация, по итогам которой подтверждена электрическая мощность в 255 МВт. 23 июня в ходе плановых ремонтных работ на электрической сети 220 кВ АО «KEGOC» сработала система противоаварийной автоматики, и работа паровой турбины была временно остановлена. В настоящее время турбина отправлена на завод-изготовитель и восстанавливается.

В связи с этим Расчетно-финансовым центром по поддержке возобновляемых источников энергии применяется понижающий коэффициент.

За последние три месяца по указанным выплатам образовалась разница в размере около 1,8 млрд тенге.

Технологическое нарушение произошло из-за воздействия внешних факторов. В связи с этим предложено пересмотреть вопрос применения понижающего коэффициента для проекта «Aksa Energy», а также усовершенствовать нормативно-правовой порядок применения данного коэффициента в случаях нарушений, вызванных внешними факторами.

Эти меры позволят обеспечить стабильную работу энергетического объекта, усовершенствовать механизмы поддержки инвестиционных проектов и способствовать улучшению инвестиционного климата в регионе.