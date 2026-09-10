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Ерлан Туралиев назначен акимом Жалагашского района

Сегодня на активе Жалагашского района под председательством акима области Мурата Ергешбаева был представлен новый руководитель района.

На основании согласования Администрации Президента Республики Казахстан и Жалагашского районного маслихата распоряжением акима области на должность акима Жалагашского района назначен Туралиев Ерлан Каримбекович.

Глава региона выразил благодарность бывшему акиму района Ардаку Ибраимову, пожелал успехов в работе новому акиму и возложил ряд задач, касающихся направления социально-экономического развития.

«В первую очередь необходимо проводить конкретную работу по привлечению инвестиций, увеличению налоговой базы, открытию новых рабочих мест, реализации важных проектов в сфере развития предпринимательства и сохранению общественно-политической стабильности.

Особый аграрный потенциал Жалагаша, признанного одним из передовых районов по производству сельскохозяйственной продукции, должен использоваться эффективно.

Учитывая дефицит воды в последние годы, важное значение имеют диверсификация посевов, выращивание менее влагоемких культур и внедрение передовых технологий в хозяйствах.

Кроме того, в соответствии с поручением Главы Правительства, крупные хозяйства должны развивать не только растениеводство, но и животноводство, реализуя проекты, обеспечивающие круглогодичную занятость», – сказал Мурат Нальхожаевич.

На собрании аксакалы Имамзада Шагиртаев, Садык Алиев, Амирбек Шаймаганбетов, Кабылбек Нурмаганбетов выразили добрые пожелания.

Ерлан Каримбекович родился в 1977 году в городе Кызылорда. Окончил Кызылординский государственный университет имени Коркыт Ата по специальностям «Промышленное и гражданское строительство», «Экономика и менеджмент».

Трудовую деятельность начал менеджером в акционерном обществе «Фармация», впоследствии занимал различные ответственные должности в государственных органах и частном секторе.

В 2004-2013 годах был главным инспектором аппарата акима области, заместителем акима города Кызылорда, заместителем руководителя областного управления строительства, руководителем управления и советником акима области.

В 2013-2020 годах работал директором частной строительной компании, первым заместителем генерального директора РГП «Госэкспертиза», а также заместителем председателя правления АО «Казахстанский центр модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства».

С апреля 2022 года занимал должность руководителя управления строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области.