Аким Кызылординской области Мурат Ергешбаев принял участие во внеочередных выборах депутатов маслихатов Республики Казахстан. Он проголосовал на избирательном участке №222, расположенном в Центре компетенций.

Глава региона отметил, что выборы имеют важное значение для развития территорий и решения актуальных вопросов местного значения.

«Сегодня в стране проходят внеочередные выборы депутатов маслихатов всех уровней. Глава государства Касым-Жомарт Токаев высоко оценил роль местных депутатов, подчеркнув, что они представляют интересы жителей региона, утверждают бюджет и активно участвуют в развитии населенных пунктов.

Это важное политическое событие в жизни страны. Народные избранники доносят до представителей власти пожелания и предложения избирателей, непосредственно влияют на социально-экономическое развитие регионов и решение актуальных вопросов. Надеюсь, что выборы пройдут открыто и справедливо, в соответствии с требованиями законодательства», – сказал Мурат Ергешбаев.

Напомним, в Кызылординской области в списки избирателей включены 501 994 человека. Работают 531 избирательная комиссия: 9 территориальных, 136 окружных и 386 участковых.

Для удобства жителей действуют 196 онлайн-сервисов по определению избирательного участка и пять участков, предоставляющих услуги временной регистрации.

Для перевозки маломобильных граждан с инвалидностью задействованы 67 автомобилей инватакси. Также на 45 участках услуги сурдоперевода оказывают специалисты жестового языка.

Узнать свой избирательный участок жители могут через Call-центр по номеру 109, сервис [saylau.orda.gov.kz/ru](https://saylau.orda.gov.kz/ru), Telegram-бот saylaukzo_Bot и мобильное приложение Smart Qyzylorda.

Кроме того, на избирательных участках организованы национальные игры и тематические выставки. Для жителей также выступают артисты.