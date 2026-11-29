В Кызылорде началось голосование на внеочередных выборах депутатов маслихатов Республики Казахстан.

В Кызылординской области в списки избирателей включены 501 994 человека. Жители могут проголосовать с 07:00 до 20:00 на избирательном участке, определённом по месту их регистрации.

Всего по области работают 531 избирательная комиссия. Из них 9 — территориальные, 386 — участковые и 136 — окружные избирательные комиссии.

Для определения избирательного участка граждан запущено 196 онлайн-сервисов. Кроме того, действуют 5 участков, предоставляющих услуги по временной регистрации.

Для перевозки граждан с инвалидностью, испытывающих трудности с передвижением, предусмотрено 67 автомобилей инватакси. Также услуги сурдоперевода предоставляют 45 сурдопереводчиков.

Отметим, что для уточнения избирательного участка граждане могут обратиться в Call-центр (109), а также воспользоваться сервисом «Проверь себя в списках избирателей» (saylau.orda.gov.kz/ru).

Каждый гражданин, введя свой индивидуальный идентификационный номер, может онлайн узнать, на каком избирательном участке он зарегистрирован, а также посмотреть на карте адрес его расположения.

Кроме того, проверить информацию можно через Telegram-бот (saylaukzo_Bot) и мобильное приложение «Smart Qyzylorda».