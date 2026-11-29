Сегодня под председательством акима области Мурата Ергешбаева состоялось совещание, на котором всесторонне рассмотрены вопросы увеличения посевных площадей кукурузы.

В соответствии с поручением Главы государства по эффективному использованию водных ресурсов и оптимизации площадей влаголюбивых культур в регионе проводится диверсификация структуры посевов.

При этом особое внимание уделяется не только повышению урожайности с каждого гектара, но и увеличению экономической эффективности использования каждого кубометра воды. Утверждена Дорожная карта по увеличению посевов кукурузы на 2026–2028 годы. Согласно документу, в следующем году планируется довести площадь посевов кукурузы до 28 395 гектаров.

«Государство поддерживает диверсификацию и создаёт благоприятные условия для сельхозтоваропроизводителей. Теперь главная задача — эффективно использовать эти возможности. Необходимо вести индивидуальную работу с каждым хозяйством, своевременно и качественно координировать подготовку к посеву кукурузы», — отметил глава региона.

С учётом дефицита водных ресурсов в регионе ведётся системная работа по внедрению водосберегающих технологий и повышению эффективности агропромышленного комплекса. Одной из приоритетных культур в этом направлении является кукуруза. Если в прошлом году площадь посевов кукурузы составляла 2 тысячи гектаров, то в текущем году она увеличена до 11 тысяч гектаров. Собрано более 60 тысяч тонн урожая.

Приоритетное внимание уделяется применению современных агротехнологий и водосберегающих систем. Так, ТОО «Тан ЛТД» в Шиелийском районе выращивало кукурузу с применением капельного орошения на площади 1 000 гектаров, а ТОО «Центр семеноводства» — с использованием дождевальных установок.

Кроме того, при участии компании «Harvest Agro» начата работа по посеву кукурузы и сафлора на площади 7 тысяч гектаров. Наряду с увеличением посевных площадей особое внимание уделяется глубокой переработке выращенной продукции и формированию рынков её сбыта.

В посёлке Теренозек Сырдарьинского района реализуется инвестиционный проект «Кызылординский крахмально-паточный завод» стоимостью 40 млрд тенге. Проект состоит из двух этапов. В этом году завершено строительство первого этапа — комплекса по сушке кукурузы и хранению 20 тысяч тонн продукции. На следующем этапе предусмотрена глубокая переработка кукурузы и производство крахмала, патоки и другой продукции с высокой добавленной стоимостью.

Запуск предприятия позволит местным сельхозтоваропроизводителям обеспечить сбыт своей продукции, будет способствовать развитию перерабатывающей промышленности, снижению импортозависимости и повышению экспортного потенциала региона.