В рамках республиканского проекта «Халыққа жақын» («Ближе к народу»), инициированного Народным Советом Казахстана, в Аральском, Казалинском и Кармакшинском районах организованы встречи с жителями и личные приёмы граждан.

Основная цель проекта — наладить прямой диалог с населением, выслушать предложения и мнения граждан, а также обсудить актуальные проблемы и совместно с соответствующими государственными органами рассмотреть пути их решения.

В мероприятиях приняли участие члены Народного Совета Казахстана, представители республиканской мобильной группы, а также более 30 ответственных специалистов центральных государственных органов и отраслевых учреждений.

Члены Народного Совета встретились с ветеранами труда, представителями интеллигенции и жителями. В ходе встреч обсуждались роль общества в реализации реформ Президента и новые форматы взаимодействия с населением. Участникам представили информацию о деятельности нового консультативного органа, его основных задачах и полномочиях. Также состоялся открытый обмен мнениями, были выслушаны предложения и обращения жителей.

В ходе встреч подробно обсуждались вопросы продвижения инициативы «Таза Қазақстан», укрепления принципа «Закон и порядок», формирования новой общественной этики, а также выполнения задач, обозначенных в Послании Президента в этом году, в том числе реализации общенационального проекта «Народное строительство».

Большинство жителей подняли вопросы обеспечения жильём, получения и возврата земельных участков, поддержки сельского хозяйства, увеличения объёмов подачи поливной воды, бетонирования каналов, финансирования предпринимательских инициатив, получения льготных кредитов и субсидий.

Кроме того, были затронуты вопросы трудовой нагрузки педагогов и порядка их аттестации, укрепления материально-технической базы сельских домов культуры, сохранения историко-культурного наследия, строительства клубов в сельской местности, изменений в налоговом законодательстве и порядка оказания государственных услуг.

По поступившим обращениям ответственные специалисты соответствующих отраслей предоставили разъяснения. Предложения, требующие дополнительного изучения, зарегистрированы для направления в соответствующие уполномоченные органы и постановки на контроль.

В ходе приёмов жителям сёл также предоставили возможность воспользоваться услугами передвижного медицинского комплекса. В комплексе, оснащённом современным диагностическим оборудованием, врачи провели консультации, УЗИ, ЭКГ и другие скрининговые обследования.

Проект «Халыққа жақын» — важная инициатива, направленная на содействие в решении проблем, поднятых жителями. Подобные встречи укрепляют взаимодействие между населением и государственными органами и позволяют напрямую обсуждать волнующие граждан вопросы.