Аким Кызылординской области Мурат Ергешбаев встретился с генеральным директором ТОО «ROCA Казахстан» Даниэлем Эрнандесом. Стороны обсудили ход реализации проекта по строительству высокотехнологичного завода по производству санитарно-технических изделий.

Одним из важных инвестиционных проектов региона стала инициатива компании Roca Group, направленная на развитие современной промышленности и привлечение новых инвестиций.

15 декабря 2025 года между акиматом области и компанией Roca Group было подписано инвестиционное соглашение. Первоначально стоимость проекта составляла 70 млн евро, однако сейчас объём инвестиций увеличен до 83 млн евро.

На первом этапе предприятие планирует выпускать 500 тысяч изделий в год. В дальнейшем рассматривается возможность увеличения производственных мощностей до 1 млн единиц. В рамках проекта планируется создать около 700 постоянных рабочих мест.

«Мы рассматриваем этот завод как важный инвестиционный проект, который позволит повысить промышленный потенциал региона, создать новые рабочие места и дать импульс развитию местного производства. Поэтому заинтересованы в его качественной реализации в установленные сроки.

Также ведётся работа по расширению применения продукции Roca на объектах, строящихся за счёт государственных и частных инвестиций. На сегодня заключены два договора, касающиеся строительства спортивного комплекса «Кызылорда Арена» и больницы. В дальнейшем намерены расширять сотрудничество», — отметил Мурат Ергешбаев.

Для строительства завода в Кызылорде компании предоставили земельный участок площадью 24 гектара во временное безвозмездное пользование. 28 мая этого года состоялась церемония закладки капсулы в фундамент будущего предприятия.

В настоящее время завершена разработка дизайна и эскизного проекта завода, ведётся проектирование. После получения положительного заключения государственной экспертизы планируется рассмотреть вопрос финансирования и приступить к строительно-монтажным работам.

Кроме того, прорабатывается вопрос организации производства смесителей и инсталляционных систем. Инвестор планирует запустить его до конца года.