Сегодня аким Кызылординской области Мурат Ергешбаев вместе с руководителями правоохранительных органов провёл личный приём жителей Кызылорды. На приём пришли более 100 человек.

Напомним, на прошлой неделе глава региона провёл такие встречи во всех районах области, где выслушал обращения жителей. Основными темами стали социальные и инфраструктурные вопросы.

На сегодняшнем приёме горожане чаще всего обращались по вопросам получения жилья, здравоохранения, асфальтирования дорог, социальной помощи и трудоустройства.

В частности, одна из жительниц областного центра попросила увеличить количество автобусных остановок на улице Марала ишана, установить знаки, обозначающие места остановки общественного транспорта, обустроить ограждения вдоль дороги, предусмотреть тротуары и скотопрогонные дороги, а также провести уличное освещение.

Кроме того, за счёт спонсорских средств разработан проект модернизации уличной инфраструктуры, получивший положительное заключение государственной экспертизы. В рамках проекта стоимостью 6,8 млрд тенге предусмотрено расширение улицы до четырёх полос, установка 424 фонарей и 10 автобусных остановок, а также строительство пешеходных дорожек.

Председатель областного общества инвалидов Сагатбек Сиюов обратился с просьбой оказать помощь в ремонте неиспользуемой части здания общества и приобретении автомобиля для улучшения работы службы инватакси. По этому вопросу глава региона поручил областному управлению координации занятости и социальных программ принять необходимые меры. Руководству управления предстоит ознакомиться с состоянием здания и рассмотреть возможность его ремонта при поддержке спонсоров, а также приобретения необходимого автомобиля.

Отмечается, что все обращения граждан будут тщательно изучены, а решения по ним примут в соответствии с требованиями законодательства.