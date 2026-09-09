Торжественная встреча в преддверии Дня семьи

В преддверии Дня семьи в «Центре семьи» было организовано познавательное мероприятие, в ходе которого аким области Мурат Ергешбаев встретился с семьями, достигшими «Бриллиантовой свадьбы», «Золотой свадьбы», «Рубиновой свадьбы», «Жемчужной свадьбы», «Серебряной свадьбы», и с молодыми семьями.

В ходе встречи состоялся разговор о пропаганде ценностей, воспитании поколения, укреплении уважения между супругами, и образцовым семьям были оказаны почести.

«Слова Главы государства Касым-Жомарта Кемелевича о том, что «Каждый очаг в нашей стране должен стать образцом казахской семьи», ясно показывают особую роль домашнего воспитания в развитии общества.

В нашей новой Конституции уточняется, что государство уделяет приоритетное внимание формированию крепкого института семьи и созданию благоприятной среды для воспитания поколения.

В нашем регионе особое значение придается обеспечению благосостояния и социальной стабильности населения. Около 17 500 многодетных семей получают постоянную поддержку государства.

Вы вносите неоценимый вклад в развитие и процветание нашей страны, воспитывая образцовое поколение. Все вы достойны искреннего уважения и похвалы. Выражаю искреннюю благодарность всем семьям, которые сохраняют крепость семейного очага и делают уважение и доброту стержнем жизни», – сказал Мурат Нальхожаевич.

Участники встречи остановились на значении единства и согласия, взаимного уважения, почитания старших, проявления учтивости к младшим и поделились своим жизненным опытом.

В частности, ветеран сельскохозяйственной отрасли Шындалы Абдираманов, воспитавший 6 детей, 24 внуков и 4 правнуков, достигший «Золотой свадьбы», поделился мыслями о согласии и воспитании детей.

А мать 5 детей, бабушка 8 внуков Мархабат Шынарбаева высказала свое мнение о преемственности поколений. Также от имени молодых семей выступил Алтынбек Лази, остановившись на важности взаимопонимания и ответственности.

В ходе мероприятия звучали песни, участникам были вручены поздравительные письма акима области, подарки и букеты цветов.

Напомним, на сегодняшний день в нашей области насчитывается более 141 тысячи семей, из которых более 48 тысяч – многодетные. За последние четыре года гражданам, стоящим в очереди на жилье, было предоставлено около 8 тысяч квартир. В 2026-2027 годах планируется передать более 6200 квартир и решить жилищный вопрос около 25 тысяч жителей.

В направлении придания особого значения воспитанию поколения, пропаганды ценностей системную работу проводят «Анаға тағзым», «Центр семьи». «Центры духовности» в районах превратились в духовно-социальную площадку, направленную на поддержку молодых семей и реализацию важных инициатив.