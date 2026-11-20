Рабочая поездка акима области Мурата Ергешбаева в Жанакорганский район продолжилась встречей с населением и личным приёмом граждан совместно с руководителями правоохранительных органов. В ходе приёма более 50 жителей озвучили свои обращения и предложения.

Жители внесли предложения по строительству спортивных комплексов, обновлению электрических сетей, бетонированию каналов, ремонту дорог, газификации населённых пунктов и другим вопросам.

Гражданам, обратившимся на приём, разъяснили, что поднятые вопросы будут рассмотрены в установленном законодательством порядке. Руководителям соответствующих уполномоченных органов даны поручения, исполнение которых будет находиться на строгом контроле.

В частности, житель села Бирлик поднял вопрос асфальтирования улицы имени Ш. Нарынбаева. В текущем году из местного бюджета выделено 3,6 млн тенге на разработку проектно-сметной документации для среднего ремонта данной улицы. Получено положительное заключение государственной экспертизы.

Житель села Жанарык обратился с вопросом бетонирования канала «Р-22». Проектная документация на бетонирование канала протяжённостью 12,693 км была подготовлена в текущем году за счёт спонсорских средств и получила положительное заключение. Финансирование строительно-монтажных работ предусмотрено за счёт республиканского бюджета и включено в план на следующий год.

Руководители правоохранительных органов проконсультировали жителей по вопросам правового решения их проблем и предоставили необходимые разъяснения.