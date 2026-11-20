Сегодня рабочие встречи акима области Мурата Ергешбаева с населением региона продолжились в южных районах.

В ходе рабочей поездки в Шиелийский район глава региона встретился с жителями и совместно с руководителями правоохранительных органов провёл личный приём граждан.

Эффективность таких приёмов заключается в том, что граждане могут задать волнующие их вопросы и, поскольку место и время проведения приёма сообщаются заранее, встретиться с руководителями по месту жительства, не выезжая в областной центр.

На сегодняшний приём пришли более 50 человек. Поднятые ими вопросы касались жилищного обеспечения, здравоохранения, образования, земельных отношений и трудоустройства.

Житель села Балаби поинтересовался, когда начнётся строительство автоматизированной газораспределительной станции «Тартогай». Данная станция является важным объектом для газификации сёл Талаптан, Байгекум, Жолек, Сулутобе, 1 Мая, Бирлестик, Тартогай и Майлытогай. В настоящее время разрабатывается документация проекта «Строительство ответвления от магистрального газопровода «Бейнеу – Шымкент» с установкой АГРС в населённом пункте Тартогай Шиелийского района».

После реализации проекта и ввода газопровода в эксплуатацию также будет подготовлена документация для газификации населённых пунктов Байгекум, Жолек, Балаби, Тартогай, Майлытогай, Сулутобе, 1 Мая и Жаназар батыр.

Жительница села Алмалы сообщила об аварийном состоянии зданий клубов в сёлах Майлытогай, Каргалы, Жансеит, Алмалы, Тажибаев, Досбол датка и Турсынбай датка.

Для строительства новых клубов в этих населённых пунктах уже выделены земельные участки. Следующим этапом станет поэтапная подготовка проектно-сметной документации и её направление на государственную экспертизу.