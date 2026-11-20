Аким области Мурат Ергешбаев в ходе рабочей поездки в Сырдарьинский район встретился с жителями и провел личный прием граждан совместно с руководителями правоохранительных органов.

В ходе приема жители подняли вопросы, касающиеся сфер образования, здравоохранения, жилищного обеспечения, дорожной инфраструктуры, модернизации электрических сетей, сельского хозяйства и занятости населения.

Все обращения и предложения будут детально изучены профильными специалистами. По каждому из них в рамках действующего законодательства рассмотрят возможные пути решения.

В частности, житель поселка Теренозек обратился с просьбой построить в районном центре современный детский сад нового формата. Ранее проектной организацией за счет спонсорских средств был разработан проект дошкольного учреждения на 80 мест. В настоящее время районным отделом образования направлена соответствующая бюджетная заявка.

Житель села Калжан ахун обратил внимание на необходимость капитального ремонта здания средней школы. Проектно-сметная документация уже подготовлена и в текущем году прошла государственную экспертизу.

Житель села Айдарлы поднял вопрос газификации населенного пункта. Финансирование работ по газификации сел Амангельды, Жетиколь и Айдарлы Сырдарьинского района предложено предусмотреть за счет средств республиканского бюджета.

Кроме того, жители попросили отремонтировать пешеходные дорожки в поселке Теренозек, а также в селах А. Токмаганбетова, Инкардарья и Айдарлы. Также была озвучена необходимость строительства железнодорожного переезда. По данным проектам уже получены положительные заключения государственной экспертизы.