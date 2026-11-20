На встрече акима Кызылординской области Мурата Ергешбаева с жителями Жалагашского района, а также в ходе личного приёма граждан с участием руководителей правоохранительных органов население подняло волнующие его вопросы.

В числе основных проблем — обеспечение жильём, ремонт дорог, трудоустройство, газификация населённых пунктов и состояние электрических сетей.

Отмечено, что все вопросы, прозвучавшие на встрече и личном приёме, будут всесторонне изучены. Поступившие обращения и предложения учтут в дальнейшей работе. Руководители профильных ведомств получили поручения по поднятым вопросам.

Жителям разъяснили, что обращения будут рассмотрены в рамках законодательства, а их исполнение возьмут на строгий контроль.

В частности, житель населённого пункта имени М. Шаменова обратился с предложением заменить и отремонтировать электрические опоры. На эти работы в 2026 году выделили средства из районного бюджета и провели конкурс государственных закупок. Подрядчиком определено ТОО «Tech Service KZ».

Также поднят вопрос подведения природного газа к аулам Каракеткен и Далдабай. Проектно-сметная документация разработана за счёт спонсорских средств и прошла государственную экспертизу. Стоимость проекта – 1 млрд 178,3 млн тенге. Победителем конкурса государственных закупок стало ТОО «Сырэнергогазстрой».