В рамках рабочей поездки в Кармакшинский район аким Кызылординской области Мурат Ергешбаев провёл приём граждан по личным вопросам совместно с руководителями правоохранительных органов.

Жители обратились с вопросами обеспечения жильём, здравоохранения, животноводства, образования, ремонта дорог и газификации населённых пунктов. Глава региона поручил руководителям профильных ведомств детально рассмотреть обращения и изучить возможные пути их решения в рамках законодательства.

В частности, житель посёлка Жосалы поинтересовался ходом реализации проекта строительства путепровода над железнодорожным переездом. Для его реализации направлена заявка на выделение 5 млрд 515 млн тенге из республиканского бюджета. В настоящее время оформляется договор.

Житель посёлка Торетам поднял вопрос повторного асфальтирования и капитального ремонта изношенных улиц. Уже разработан проект среднего ремонта улиц Б. Момышулы, А. Байтурсынова и К. Байсеитовой общей протяжённостью 5,84 км. По проекту получено положительное заключение государственной экспертизы.

Также жители обратились с вопросом газификации аулов Турмагамбет и Алдашбай ахун.

На строительство газопровода и внутриквартальных распределительных сетей в аулах Актобе, Акжар, Турмагамбет и Алдашбай ахун из областного бюджета на 2026 год выделено 20 млн тенге. Общая стоимость проекта – 5 млрд 745 млн тенге.

По итогам государственных закупок подрядной организацией определено ТОО «ТрансАзияКонстракшн». Сейчас оформляется договор. Подачу газа планируется осуществлять поэтапно в 2026–2028 годах.

Kyzylorda-news.kz