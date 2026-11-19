Сегодня под председательством акима области Мурата Ергешбаева состоялось совещание, на котором обсуждены актуальные вопросы сферы здравоохранения, проводимая работа и предстоящие задачи.

В ходе совещания своими предложениями и мнениями поделились ветераны медицинской отрасли Турганбай Маханулы, Абдулла Сыздыкулы и Асылбек Жамалулы.

В последние годы при поддержке Главы государства и Правительства, а также в период руководства регионом первым заместителем Премьер-министра Нурлыбеком Налибаевым был реализован ряд проектов по развитию инфраструктуры здравоохранения. Всего введен в эксплуатацию 41 новый медицинский объект, а с 2022 года на развитие отрасли направлено около 625 млрд тенге.

В рамках национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения» в районах построено 28 медицинских объектов. Кроме того, при четырех многопрофильных центральных районных больницах возведены дополнительные корпуса и инфекционные отделения. Медицинские организации оснащаются современным оборудованием.

В настоящее время в городе Кызылорде ведется строительство многопрофильной больницы на 300 коек, поликлиники на 500 посещений, городской поликлиники №5 в поселке Титова, рассчитанной на 400 посещений в смену, а также перинатального центра на 200 мест.

Строительство многопрофильной больницы на 300 коек на левобережье близится к завершению. В ее составе предусмотрены поликлиника, рассчитанная на 100 посещений в смену, стационар на 300 коек и онкологическое отделение. Также предусмотрены отделения приема пациентов, хирургии, реанимации, химиотерапии и радиотерапии.