Сегодня, 17 ноября, в Международный день студентов, аким области Мурат Ергешбаев прочитал студентам лекцию на тему «Молодёжь новой эпохи: знания, созидание, ответственность». Вначале он ознакомился с выставкой научных проектов студентов.

Глава региона отметил, что студенческие годы — это время, когда формируются мечты, раскрываются способности и определяется жизненный путь, а также остановился на роли молодого поколения в становлении и развитии Независимого Казахстана.

«Перед вами открыт весь мир. В этом году мы отмечаем 35-летие Независимости Республики Казахстан. Вы — поколение Независимого Казахстана, выросшее вместе с независимостью. Главный капитал нашей страны — человек, образованное поколение, наука и технологии, производительность труда и инновации», — сказал Мурат Нальхожаевич.

В ходе лекции были подробно рассмотрены вопросы искусственного интеллекта, цифровизации, новых профессий и изменений на рынке труда. Аким области отметил роль новых технологий в расширении возможностей человека и повышении производительности труда. Он также разъяснил важность освоения наряду с профессиональными знаниями навыков критического мышления, коммуникации, анализа данных и непрерывного обучения.

«Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич объявил 2026 год Годом цифровизации и искусственного интеллекта. Суть этого решения заключается в том, что искусственный интеллект — это не новшество одной отдельной отрасли, а фактор, влияющий на развитие экономики и общества в целом.

Сегодня новшествами в сфере цифровизации в нашей стране интересуются соседние государства и даже зарубежные страны. Нам больше не нужно стоять в очередях для оформления документов, а чтобы открыть банковский счет, достаточно нажать одну кнопку. Всё это — достижения нашей страны», — отметил Мурат Нальхожаевич.

Кроме того, он подчеркнул актуальность таких направлений, как рациональное использование водных ресурсов, экологический мониторинг и внедрение новых технологий в сельское хозяйство. Для решения этих задач необходимо эффективно использовать научный потенциал университетских учёных и студентов.

В лекции также были затронуты принципы «Таза Қазақстан», «Адал адам», «Закон и порядок», гражданская ответственность молодёжи, общественный порядок, цифровая безопасность, культура чтения и здоровый образ жизни.

В завершение встречи студенты задали интересующие их вопросы и поделились своими предложениями и мнениями.

Студенты, активно участвующие в общественной жизни региона и отличившиеся достижениями в области образования, науки и других сферах, были награждены Благодарственными письмами акима области.