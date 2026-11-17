Сегодня на заседании Правительства под председательством Премьер-министра Республики Казахстан Олжаса Бектенова рассмотрены вопросы развития и поддержки отечественного производства. В заседании в селекторном режиме принял участие аким области Мурат Ергешбаев.

По итогам десяти месяцев текущего года в стране наблюдается положительная динамика роста объемов производства. Предстоящий «Год народного строительства» придаст дополнительный импульс развитию производства строительных материалов, оборудования и изделий.

На совещании, состоявшемся после заседания Правительства, глава региона отметил, что за десять месяцев текущего года в обрабатывающей промышленности области зафиксирован рост на 10,7%, и поручил организовать работу на системной основе.

«Обрабатывающая промышленность — один из основных показателей экономики области. В своем Послании Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич отметил важность создания полноценной единой системы вокруг основных производств, не допуская зависимости от отдельной отрасли или одного предприятия.

Поэтому нам необходимо диверсифицировать экономику региона, повышать производственный потенциал и поддерживать отечественных товаропроизводителей. Акимам городов и районов необходимо обеспечить запуск запланированных инвестиционных проектов в установленные сроки, то есть до конца года.

Администраторам бюджетных программ необходимо строго соблюдать требования действующего законодательства при проведении закупок в государственном и квазигосударственном секторах.

Кроме того, необходимо расширить возможности участия отечественных товаропроизводителей, особенно местных предприятий, в закупках. При осуществлении закупок приоритет должен отдаваться отечественной продукции, в том числе продукции, выпускаемой в нашем регионе», — сказал Мурат Нальхожаевич.

В Послании Главы государства обозначены задачи по развитию малого и среднего предпринимательства, поддержке бизнеса и повышению его экономической активности. В регионе работают несколько финансовых институтов. Аким области поручил оказывать поддержку предложениям и инициативам предпринимателей.

На совещании также рассмотрен вопрос стабильности цен на социально значимые продовольственные товары. В настоящее время продукция стабилизационного фонда реализуется через 36 социальных магазинов и социальные отделы в пяти крупных торговых домах области.

Акимы городов и районов должны следить за тем, чтобы стоимость продовольственных товаров из стабилизационного фонда не отклонялась от установленных цен. Организация сельскохозяйственных ярмарок в областном и районных центрах также положительно повлияет на стабильность цен.