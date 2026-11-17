Сегодня под председательством акима области Мурата Ергешбаева состоялось совещание, в ходе которого было представлено новое кадровое назначение. По согласованию с Министром здравоохранения Республики Казахстан, приказом председателя Комитета медицинского и фармацевтического контроля руководителем департамента Комитета по Кызылординской области назначен Нурсултан Алимбаевич Ермекбаев.

Новому руководителю поручено обеспечить надлежащий контроль за качеством и безопасностью лекарственных средств и медицинских изделий, а также провести комплексный анализ потребности населения в лекарственных препаратах и их доступности.

Кроме того, поставлена задача принять меры по устранению выявленных нарушений и недостатков в деятельности организаций, осуществляющих фармацевтическую деятельность, а также обеспечить предупреждение подобных случаев в дальнейшем.

Нурсултан Алимбаевич родился в 1992 году в городе Кызылорде. Получил образование по специальности «Фармация» в Медицинском университете Астаны, а также по специальности «Государственное и местное управление» в Кызылординском университете имени Коркыт Ата.

Трудовую деятельность начал в 2017 году в должности главного специалиста департамента Комитета медицинского и фармацевтического контроля по Кызылординской области. В дальнейшем занимал другие должности в данном ведомстве. С июля 2026 года по настоящее время работал заместителем руководителя департамента.