Сегодня под председательством акима области Мурата Ергешбаева состоялось совещание, на котором рассмотрены вопросы обеспечения социальной стабильности в трудовых коллективах и соблюдения требований безопасности труда.

В совещании приняли участие руководители нефтегазовых и строительных компаний, крупных предприятий и сельскохозяйственных формирований.

В повестку дня вошли вопросы улучшения условий труда на производственных объектах, защиты трудовых прав работников, своевременной выплаты заработной платы, соблюдения требований производственной безопасности и обеспечения социальной стабильности в трудовых коллективах.

Глава региона подчеркнул, что обеспечение стабильной социально-трудовой обстановки на предприятиях, соблюдение трудовых прав работников и повышение их благосостояния являются одними из приоритетных задач.

«Не должно возникать никаких проблем с соблюдением условий трудовых договоров, своевременной выплатой заработной платы и обеспечением требований безопасности. Добросовестный труд должен достойно оплачиваться, а заработанные честным трудом средства — выплачиваться своевременно. Предупреждаю все ответственные управления и департаменты: недопустимы ослабление работы и формальный подход к решению этих вопросов», — отметил Мурат Нальхожаевич.

По итогам совещания руководителям профильных ведомств поручено обеспечить регулярный мониторинг социально-трудовой обстановки в нефтегазовых компаниях и на предприятиях, принять меры по соблюдению трудового законодательства и своевременной выплате заработной платы.

Особое внимание предписано уделить соблюдению требований пожарной и промышленной безопасности на производственных объектах, предупреждению несчастных случаев на производстве и выполнению экологических норм.

Профильным управлениям, акиматам города и районов поручено обеспечить надлежащее качество и своевременное завершение строительных работ.

Управлению сельского хозяйства и земельных отношений поручено проанализировать финансово-экономическое состояние сельскохозяйственных формирований, выполнение обязательств перед работниками и эффективность использования земельных ресурсов.