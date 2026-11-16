Аким области ознакомился с ходом строительства социальных и инфраструктурных объектов

Сегодня аким области Мурат Ергешбаев посетил ряд социальных и инфраструктурных объектов города, где ознакомился с ходом реализации строительных проектов.

В целях развития промышленного потенциала региона, повышения инвестиционной привлекательности и создания новых производств была создана специальная экономическая зона «Қорқыт Ата». Её территория разделена на три функциональные подзоны: зону авиационного обслуживания площадью 50 гектаров, складскую зону площадью 100 гектаров и промышленную зону площадью 400 гектаров.

Приказом Министра промышленности и строительства от 31 октября 2025 года №470 внесены изменения в приказ от 22 февраля 2024 года №72, которыми утверждены 18 видов экономической деятельности, разрешённых на территории СЭЗ «Қорқыт Ата». Перечень сформирован с учётом ресурсного, трудового и географического потенциала региона, а также потребностей и интересов потенциальных инвесторов.

В настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация на строительство объектов и подведение необходимой инженерной инфраструктуры. Одновременно ведётся работа по привлечению инвестиционных проектов и размещению производственных предприятий на территории СЭЗ. В этом направлении проводятся переговоры с потенциальными инвесторами из Китая, Турции, а также с отечественными предпринимателями.

Далее глава региона ознакомился с ходом строительства девятиэтажных жилых домов в дачном массиве «Еңбек». На территории напротив Президентского парка планируется возвести 23 жилых дома на 2024 квартиры. Общая площадь жилья составит 121 900 квадратных метров. На реализацию проекта выделено 46 млрд 751 млн тенге. К строительным работам привлечены 16 подрядных организаций.

Затем аким области посетил воинскую часть Министерства обороны №99215, расположенную в посёлке Тасбөгет, и ознакомился с состоянием её инфраструктуры. На территории воинской части площадью 5,4 гектара расположены шесть зданий. Здесь проходят службу 90 военнослужащих и работают 10 гражданских сотрудников. Объект, построенный в 1982 году, в 2023 году был передан на баланс местного исполнительного органа.

За последние три года из местного бюджета на развитие инфраструктуры воинской части выделено 1 млрд 242,1 млн тенге. В настоящее время здесь ведутся строительные работы на сумму 481,5 млн тенге. Проектом предусмотрено устройство бетонного ограждения протяжённостью 1,2 километра, прокладка 654 метров тепловой сети и 72 метров газопровода среднего давления, а также установка газорегуляторного шкафа.

На строительстве спортивного комплекса «Қызылорда Арена», на реализацию которого предусмотрено 20,5 млрд тенге, продолжаются внутренние отделочные работы, оформление интерьеров, облицовка фасада, благоустройство и озеленение территории. Комплекс возводится генеральным подрядчиком ТОО «Aspan Holding» на участке площадью 2,1 гектара. Общая площадь здания составляет 25 540,67 квадратного метра. Спортивный объект включает девять трёх- и четырёхэтажных блоков и рассчитан на 2552 зрителя. Здесь предусмотрены бассейн олимпийского стандарта, спортивные залы для занятий футзалом, баскетболом и волейболом, а также конференц-зал на 300 мест.

Теннисный центр «Nursat» введён в эксплуатацию в 2012 году, летний теннисный корт открыт в 2022 году. Сегодня в центре занимаются 182 спортсмена, трудятся 16 сотрудников. В настоящее время здесь проводится реконструкция общей стоимостью 847 млн тенге, из которых 100 млн тенге выделены из областного бюджета. Подрядная организация ТОО «Интегрострой» планирует завершить работы в феврале следующего года.

На левобережье города продолжается строительство многопрофильной больницы на 300 коек с поликлиникой, рассчитанной на 100 посещений за смену, и онкологическим отделением. На реализацию проекта, который ТОО «Мелиоратор» возводит на территории площадью 6,8 гектара, выделено 54,3 млрд тенге.

Медицинский комплекс будет состоять из 10 блоков высотой от трёх до девяти этажей. В его структуре предусмотрены поликлиника, пансионат, конференц-зал, приёмное отделение, отделения реанимации, химиотерапии, хирургии, радиологии и физиотерапии, а также административный блок и пищеблок.

В настоящее время на объекте ведутся внутренние отделочные работы, оформление интерьеров, монтаж инженерных систем, благоустройство и озеленение прилегающей территории.