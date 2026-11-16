В области прошла экологическая акция «Посадим дерево ради будущего»

Сегодня аким области Мурат Ергешбаев принял участие в экологической акции «Посадим дерево ради будущего», организованной в рамках общенационального экологического проекта «Таза Қазақстан».

Цель акции — широкая популяризация и продвижение инициативы «Таза Қазақстан» в обществе, озеленение территорий и формирование ответственного отношения к сохранению природы. Каждое посаженное дерево — это вклад в улучшение экологической обстановки и проявление заботы о будущих поколениях.

В мероприятии приняли участие заместители акима области, руководитель аппарата акима области, аким города, руководители областных управлений, а также волонтёры Кызылординского университета имени Коркыт Ата и филиала партии «Әділет». Всего в акции было задействовано более 150 человек.

В ходе мероприятия высажено 275 саженцев, из них 25 — можжевельник и 250 — тополь.

В рамках акции мероприятия по посадке деревьев прошли во всех районах области. В них приняли участие 9163 человека, которые высадили 5875 саженцев.