Проверена готовность коммунальных и инфраструктурных предприятий

Сегодня аким области Мурат Ергешбаев ознакомился с работой коммунальных и инфраструктурных предприятий города.

В первую очередь он посетил областной филиал ТОО «КАЖсервис», отвечающий за содержание автомобильных дорог республиканского значения. Предприятие обслуживает 908,9 км таких дорог, проходящих по территории области. На его балансе имеется 134 единицы техники, 84 из которых предназначены для зимнего содержания дорог. В настоящее время к зимнему периоду подготовлены 83 единицы техники. Также подготовлены расположенные вдоль дорог производственные базы, склады для хранения материалов и пункты обогрева.

В ходе объезда особое внимание было уделено материально-технической базе Департамента по чрезвычайным ситуациям и готовности службы скорой медицинской помощи к работе в зимний период. В настоящее время в департаменте и его структурных подразделениях работают 902 сотрудника. Уровень оснащённости пожарных подразделений основной и специальной техникой составляет 80%. В целях укрепления материально-технической базы за счёт средств местного бюджета дополнительно приобретаются 20 единиц техники. В дальнейшем планируется строительство современного пожарного депо на левобережье города, рассчитанного на четыре выездных направления, а также ангара для авиационной техники.

В регионе функционируют 70 бригад скорой медицинской помощи, в составе службы работают 1 142 сотрудника. Для обновления автопарка за счёт средств местного бюджета выделено финансирование на приобретение 20 санитарных автомобилей, заключён соответствующий договор. В настоящее время автомобили оснащаются необходимым медицинским оборудованием.

На балансе АО «Кызылординские электрические сети» находятся 10 608 км электрических сетей и 2 058 подстанций. В текущем году на ремонт сетей и подстанций выделено 348 млн тенге, все запланированные работы полностью завершены. Предприятие получило паспорт готовности к работе в осенне-зимний период. Здесь трудятся 1 450 человек.

Коммунальное государственное учреждение «Кызылорда тазалығы» выполняет работы по санитарной очистке, благоустройству и озеленению территории города. В учреждении работают 543 сотрудника. На балансе имеется 219 единиц специализированной техники. Для обновления автопарка в 2022–2024 годах за счёт бюджетных средств было приобретено 69 единиц техники, а в текущем году дополнительно закуплено 37 единиц в рамках лизинговой программы.