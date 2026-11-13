Обращения жителей будут всесторонне рассмотрены

В ходе рабочей поездки в Казалинский район аким области Мурат Ергешбаев провёл встречу с населением, а также совместно с руководителями правоохранительных органов организовал личный приём граждан. Более 60 жителей, пришедших на приём, озвучили свои предложения и обращения.

Глава региона дал соответствующие поручения ответственным лицам по вопросам, поднятым жителями Казалинского района. Все обращения будут всесторонне изучены, а решения по ним приняты в рамках действующего законодательства.

В основном жители поднимали вопросы модернизации электрических сетей, строительства дорог, расширения системы теплоснабжения, обеспечения жильём и укладки асфальта.

В частности, житель села Оркендеу обратился с вопросом газификации сёл Оркендеу, Бирлик, Кожабакы и Аранды. В настоящее время в девяти населённых пунктах южной части Казалинского района, нуждающихся в газификации, проживают 6 849 человек. Здесь насчитывается 1 319 жилых домов, 45 социальных объектов и 323 субъекта предпринимательства.

Разработан проект «Строительство подводящего газопровода к населённым пунктам Жанкент, Бирлик, Кожабакы, Аранды Казалинского района Кызылординской области». На его реализацию предусмотрено 4 млрд 558,155 млн тенге. На 2027 год одобрено выделение 1 млрд 769,652 млн тенге. Строительные работы будут проводиться поэтапно. В первую очередь к сёлам подведут магистральный газопровод, после чего приступят к строительству внутрипоселковых газовых сетей.

Житель посёлка Айтеке би поднял вопрос строительства нового Дома школьников. Планируется возвести объект на свободном земельном участке школы №249, расположенной в центре посёлка. Данная инициатива получила поддержку на заседании областного совета по рассмотрению эффективности разработки проектно-сметной документации. Проектно-сметная документация разработана за счёт спонсорских средств и получила положительное заключение экспертизы.