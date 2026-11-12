Два села Казалинского района подключены к природному газу

Сегодня аким области Мурат Ергешбаев в ходе рабочей поездки в Казалинский район совместно с руководителями правоохранительных органов и представителями общественности принял участие в церемонии подключения к природному газу сёл Жанкожа батыр и У. Туктибаев.

Глава региона поздравил жителей с долгожданным событием и пожелал благополучия каждой семье.

«Глава государства Касым-Жомарт Токаев отмечал: “Село – наша золотая колыбель. Невозможно представить общенациональное развитие без повышения качества жизни на селе”.

При поддержке Президента и Правительства в регионе реализуются масштабные проекты, направленные на социально-экономическое развитие и модернизацию инфраструктуры. Активно ведётся работа по обеспечению населения жильём, развитию коммунальной инфраструктуры и повышению качества жизни. По поручению Главы государства все населённые пункты области на 100 процентов обеспечены качественной питьевой водой.

В Кызылорде компания «Aksa Energy» построила новую теплоэлектроцентраль мощностью 240 мегаватт стоимостью 215 млрд тенге, которая уже обеспечивает потребности региона. Кроме того, планируется строительство второй нитки магистрального газопровода «Бейнеу – Шымкент» протяжённостью 1,5 тысячи километров. Общая стоимость проекта составит 3 трлн тенге. Из них 1,7 трлн тенге будет направлено на строительство участка протяжённостью 846 километров, который пройдёт по территории нашей области.

Развитие страны начинается с села. Создание комфортных условий для сельских жителей – важная составляющая благополучия всего региона. Уверен, что подключение к природному газу станет значимым событием для жителей и принесёт в каждый дом тепло и уют!» – отметил Мурат Нальхожаевич.

В ходе торжественного мероприятия выступили представители старшего поколения Алимбай Каскырбай и Берик Бисембаев. За вклад в социально-экономическое развитие района ряд граждан был награждён благодарственными письмами акима области.

В 2022–2025 годах в регионе реализовано 77 проектов на сумму более 65 млрд тенге. В прошлом году на реализацию 18 проектов было направлено свыше 17 млрд тенге, в результате чего природный газ был подведён к 11 населённым пунктам. Уровень газификации области достиг 83 процентов.

До конца текущего года планируется подключить к природному газу ещё 10 населённых пунктов. Таким образом, уровень газификации региона достигнет 85 процентов.

Кроме того, в рамках инвестиционной программы АО «КазТрансГаз Аймак» предусмотрена газификация ещё 6 населённых пунктов на общую сумму 10 млрд тенге.