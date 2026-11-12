Аким области встретился с жителями Аральского района

Сегодня в рамках рабочей поездки в Аральский район аким области Мурат Ергешбаев встретился с жителями и провел личный прием граждан с участием руководителей правоохранительных органов. В приеме приняли участие порядка 50 человек, которые обратились с различными вопросами и предложениями.

Основная часть обращений касалась обеспечения жильем, развития сфер здравоохранения и образования, ремонта дорог, газификации населенных пунктов и других социально значимых вопросов.

Выслушав жителей, глава региона поручил ответственным руководителям детально изучить каждое обращение и определить конкретные пути решения обозначенных проблем.

В частности, житель поселка Сексеуил поднял вопрос состояния 37-километрового участка автомобильной дороги районного значения «Самара – Шымкент – Сексеуил». В связи со строительством магистрали «Арал – Каспий» данный участок передан на баланс АО «НК «ҚазАвтоЖол». В рамках реализации проекта предусмотрены реконструкция дороги и укладка нового асфальтового покрытия.

Индивидуальный предприниматель Алия Хамидоллакызы обратилась с вопросами строительства поликлиники в микрорайоне «Шанхай» и нового здания школы №13.

По информации профильных специалистов, в городе Аральске разработан проект строительства поликлиники, рассчитанной на прием 250 человек в одну смену. Бюджетная заявка направлена в профильное министерство, в настоящее время ожидается решение по вопросу финансирования.

Также подготовлен проект строительства новой школы на 450 мест взамен здания средней школы №13 имени Т.Г. Шевченко, построенного в 1930 году. Действующее двухэтажное здание не соответствует современным требованиям: учебные кабинеты, библиотека, актовый и спортивный залы нуждаются в обновлении. В этой связи разработан проект строительства новой школы по адресу: город Аральск, улица Карасакал Еримбет, №15, с последующим демонтажем старого здания.

В ходе приема жители также получили консультации руководителей правоохранительных органов. По поднятым вопросам им разъяснили нормы действующего законодательства и возможные правовые механизмы решения проблем.