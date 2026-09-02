Закон и порядок - основа развития общества

На совещании под председательством акима области Мурата Ергешбаева были рассмотрены вопросы профилактики правонарушений, поддержания общественного порядка и обеспечения безопасности граждан. В нем приняли участие первые руководители всех правоохранительных органов, с докладом выступил начальник департамента полиции Серик Ергешов.

Одной из важных инициатив Главы государства на пути построения Справедливого Казахстана является принцип «Закон и порядок». Это основа развития общества, безопасности и свободы людей.

Поддержание общественного порядка и борьба с преступностью – основная задача правоохранительных органов. В этом направлении ведется системная работа. За последние четыре года из местного бюджета были выделены значительные средства на текущие расходы полицейских органов, модернизацию материально-технической базы и цифровизацию.

Глава региона поручил усилить работу по поддержанию общественного порядка и профилактике правонарушений.

«Необходимо принимать оперативные меры и совершенствовать работу по предупреждению преступлений и правонарушений, обеспечению безопасности граждан и повышению доверия населения к полиции.

Для обеспечения безопасности в общественных местах и профилактики правонарушений необходимо усилить профилактическую работу, повысить эффективность систем видеонаблюдения, широко использовать современные цифровые технологии и возможности искусственного интеллекта.

Кроме того, полицейские органы должны оперативно реагировать на обратную связь с населением, обращения и проблемы граждан. Необходимо своевременно распространять информацию о происшествиях, зарегистрированных преступлениях и правонарушениях, безотлагательно отвечать на возникающие вопросы.

Подчинение закону, соблюдение порядка - главный принцип нашего устойчивого развития. Системная работа по созданию безопасного общества, в котором недопустимы преступность и беспорядок, будет продолжена.

Все наши земляки, молодежь должны понимать важность верховенства закона. Слова героя Бауыржана Момышулы: «Без дисциплины нет нации, подчинившийся дисциплине не станет рабом» должны служить ориентиром сегодня», – сказал Мурат Ергешбаев.

В настоящее время во всех районах установлены 616 видеокамер и 54 измерителя скорости, запущены центры оперативного управления.

Приоритет отдается широкому применению современных технологий в профилактике правонарушений и обеспечении безопасности граждан. Особенно совершенствуется оперативное выявление и предупреждение правонарушений с использованием возможностей искусственного интеллекта.

В этих целях в 2025-2026 годах будут установлены 1400 видеокамер, 20 интеллектуальных перекрестков и 58 стационарных измерителей скорости. Также введены в эксплуатацию 25 специальных комплексов «Сункар» для контроля дорожного движения.