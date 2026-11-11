В Кызылорде обсудили эффективность мер социальной поддержки

Сегодня на заседании под председательством акима области Мурата Ергешбаева рассмотрены вопросы, касающиеся социальных выплат. Особое внимание было уделено важности оказания государственной поддержки гражданам, действительно в ней нуждающимся.

«Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич в своем Послании подчеркнул: “Государственная помощь должна предоставляться только тем, кто действительно в ней нуждается. Это одна из главных задач, стоящих перед Правительством”.

В настоящее время в обществе активно обсуждаются данные вопросы. В этой связи необходимо строго соблюдать принципы законности, прозрачности и социальной справедливости. Наша цель — не сокращение государственной поддержки, а обеспечение ее адресного предоставления гражданам, которые действительно в ней нуждаются. В связи с этим акиматам городов и районов, а также ответственным управлениям необходимо усилить информационно-разъяснительную работу», — отметил Мурат Нальхожаевич.

В ходе заседания с докладом выступил руководитель областного управления координации занятости и социальных программ Габит Жанабаев.

По итогам обсуждения ответственным лицам был дан ряд поручений. В частности, необходимо всесторонне проанализировать достоверность сведений, содержащихся в информационной системе «Цифровая карта семьи», а также обеспечить строгое соблюдение требований действующего законодательства при приостановлении социальных выплат.

Особое значение имеет принятие решений в отношении каждой семьи на основании документально подтвержденных данных, заблаговременное выявление семей, которые могут оказаться в трудной жизненной ситуации в случае прекращения социальной поддержки, и рассмотрение возможных мер помощи.

Кроме того, необходимо обеспечить гражданам четкое и доступное разъяснение условий, при которых социальные выплаты могут быть пересмотрены.