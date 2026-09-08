Назначен директор Кызылординского филиала акционерного общества «Отбасы банк»

Сегодня под председательством акима области Мурата Ергешбаева состоялось совещание по кадровым изменениям. На нем был представлен Жайшаев Руслан Асылбекович, назначенный приказом председателя правления акционерного общества «Отбасы банк» на должность директора филиала банка по Кызылординской области.

Ранее возглавлявшему филиал Адильжану Рахымжановичу Саулебаеву за проделанную работу в регионе была вручена Почетная грамота Кызылординской области.

Руслан Жайшаев родился в 1980 году в Южно-Казахстанской области. Получил образование по специальностям «Банковское дело» в Кыргызском национальном государственном университете и «Юриспруденция» в университете «Мирас». В Академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации получил степень «Магистр делового администрирования».

Трудовую деятельность начал в 2003 году в банковской сфере менеджером отдела дистанционного обслуживания. В 2006-2010 годах работал на различных ответственных должностях в филиалах акционерных обществ «Банк ЦентрКредит», «Казкоммерцбанк», «Цеснабанк» в городе Алматы, в 2010-2016 годах — в Алматинском и Жамбылском областных филиалах фонда развития предпринимательства «Даму». В 2016-2017 годах был директором Жамбылского областного филиала АО «Казкоммерцбанк», в 2017-2020 годах — заместителем директора Восточно-Казахстанского областного и Шымкентского городского филиалов АО «Отбасы банк».

С 2020 года по настоящее время занимал должность директора Туркестанского областного филиала АО «Отбасы банк».