Рассмотрены вопросы подготовки кадров по рабочим профессиям

На заседании Правительства под председательством Премьер-министра РК Олжаса Бектенова обсуждены новые подходы к подготовке кадров по рабочим профессиям. В нем в селекторном режиме принял участие аким области Мурат Ергешбаев.

На совещании после заседания Правительства по этим и другим вопросам ответственным лицам были даны поручения. О новых подходах к подготовке кадров по рабочим профессиям доложил руководитель областного управления образования Аскарбек Есжанов.

«Определите объем государственного заказа на подготовку кадров по рабочим специальностям и специальностям среднего звена и внесите предложения до 30 ноября.

Областному управлению образования совместно с палатой предпринимателей необходимо обеспечить дуальное обучение для приобретения опыта студентами, обучающимися в колледжах по государственному заказу.

Важно адаптировать систему подготовки кадров к реальным потребностям рынка труда. Ежегодно внедряются новые технологии, усиливаются современные требования. В этой связи мы должны определить, какие специалисты потребуются в сельском хозяйстве, предпринимательстве, строительстве, энергетике, коммунальной сфере нашего региона в ближайшие 3-4 года», – сказал Мурат Нальхожаевич.

Следует отметить, что в 28 организациях технического и профессионального образования области обучаются 20 873 студента по 87 специальностям и 153 квалификациям.

В этом году на 1 курс принято 5 584 студента, 15 477 студентов обучаются по государственному заказу, в 24 колледжах ведется дуальное обучение, 17 колледжей взяты под шефскую опеку.