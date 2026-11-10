Обсуждены вопросы отопительного сезона

Сегодня на заседании Правительства под председательством Премьер-министра Республики Казахстан Олжаса Бектенова рассмотрены вопросы прохождения отопительного сезона и обеспечения пожарной безопасности. В заседании в селекторном режиме принял участие аким области Мурат Ергешбаев.

В стране отопительный сезон проходит в штатном режиме. Потребители и коммунально-бытовой сектор обеспечены углем. По пополнению запасов угля Кызылординская область занимает первое место в республике. На сегодняшний день на склады поставлено 82% от необходимого объема запасов.

Усилены меры по предупреждению пожаров в жилом секторе, профилактическая работа переводится в цифровой формат. Для повышения ее эффективности разрабатывается цифровое приложение «Тұмар 112».

По итогам заседания Правительства на совещании под председательством главы региона были даны конкретные поручения по обеспечению стабильного и бесперебойного прохождения отопительного сезона.

В регионе к централизованной системе теплоснабжения подключены 1079 социальных объектов и 943 многоквартирных жилых дома.

В настоящее время источники тепловой энергии вырабатывают 205 мегаватт электроэнергии и 154 гигакалории тепловой энергии в час. На новой теплоэлектроцентрали с помощью двух газотурбинных установок производится 172 мегаватта электроэнергии.

Общая потребность в угле на отопительный сезон составляет 80 тысяч тонн, из них 68 тысяч тонн предназначены для населения, 12 тысяч тонн – для социальных объектов. В настоящее время региональные операторы пополняют запасы угля в соответствии с утвержденным графиком.

«Обеспечение стабильного прохождения отопительного сезона – одна из наших главных задач. В этой связи особое внимание необходимо уделить бесперебойной работе инженерных сетей, а также обеспечению жилых домов и социальных объектов теплом в соответствии с установленными требованиями.

В этой связи акимам городов и районов, а также руководителям всех учреждений необходимо взять под личный контроль теплоснабжение жилых домов и подведомственных объектов. Следует усилить готовность дежурных бригад и обеспечить достаточный запас необходимых материально-технических ресурсов.

Кроме того, необходимо строго контролировать проведение земляных работ, чтобы не допустить повреждения инженерных сетей, и уделять особое внимание пожарной безопасности. Акимам города Кызылорды и районов совместно с Департаментом по чрезвычайным ситуациям следует принимать оперативные и комплексные меры по предупреждению происшествий», – подчеркнул Мурат Налкожаевич.

В ходе совещания также поручено ускорить строительство пожарных постов в рамках проекта «Сельские спасатели», обеспечить соблюдение санитарных норм и системно проводить работы по озеленению.