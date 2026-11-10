Под председательством акима Кызылординской области Мурата Ергешбаева состоялось совещание, на котором рассмотрели вопросы, связанные с молодёжью категории NEET.

Глава региона подчеркнул важность системной работы по поддержке молодых людей, которые не учатся, не работают и не проходят профессиональную подготовку.

«В Послании Главы государства народу Казахстана определены конкретные задачи по созданию благоприятных условий для получения молодёжью образования, освоения профессий и трудоустройства. Сегодня в нашей области проживает 249 401 молодой человек. Это 29,4% населения региона. По численности молодёжи область занимает девятое место в республике.

Необходимо уделять особое внимание выявлению молодых людей данной категории и проведению с ними системной комплексной работы. Поручаю акимам города Кызылорды и районов совместно с профильными ведомствами актуализировать сведения о молодёжи категории NEET в информационной системе «Цифровая карта семьи» и до конца года определить её социальный портрет.

Ещё один важный вопрос — реализация программ, направленных на поддержку молодёжи. Работа по социальной адаптации молодых людей должна осуществляться непосредственно в рамках государственных программ и проектов.

Для снижения уровня безработицы необходимо ориентировать молодых людей на освоение определённых профессий, направлять их на краткосрочное обучение и организовывать содержательный досуг. В этой связи акимам города и районов поручаю детально изучить социальное положение и условия жизни каждого молодого человека», — отметил Мурат Налкожаулы.

На совещании также выступил руководитель областного управления внутренней политики Руслан Каюпов.

За девять месяцев текущего года в регионе в целях всесторонней поддержки молодёжи проведено 1 537 мероприятий, которыми охвачено около 45 тысяч человек.

Кроме того, в рамках работы по социализации молодёжи 57 раз проведено мероприятие «Площадка возможностей», где было предложено порядка двух тысяч вакансий.

По итогам совещания аким области поручил руководителям ответственных ведомств продолжить работу в данном направлении и обеспечить выполнение ряда дополнительных задач.