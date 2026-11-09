Обсуждены вопросы повышения потенциала воинских частей

Сегодня аким области Мурат Ергешбаев принял заместителя Главнокомандующего Национальной гвардией Республики Казахстан Бекайдара Казкеева.

В ходе встречи обсуждены вопросы жизнедеятельности воинских частей региона, модернизации их материально-технической базы и инфраструктуры.

«Как вам известно, на территории области расположены Департамент Пограничной службы, воинские части № 66597 и № 99215 Министерства обороны, а также воинская часть № 5547 Национальной гвардии.

В октябре я посетил указанные воинские части и ознакомился с их деятельностью. В ходе визита были выявлены вопросы, связанные с обновлением инфраструктуры и материально-технической базы. В связи с этим мы приступили к соответствующей работе с привлечением местных спонсоров.

Воинская часть № 5547 Национальной гвардии является одной из крупнейших воинских частей Кызылординского гарнизона. Здесь более тысячи военнослужащих с честью несут службу, обеспечивая мир и общественную безопасность.

Поэтому повышение потенциала воинских частей, развитие их инфраструктуры и материально-технических возможностей в соответствии с современными требованиями — наша первостепенная задача. Работа в этом направлении будет находиться под моим личным контролем», — отметил Мурат Налкожаевич.

В ходе встречи также были отмечены проводимая работа по обеспечению общественной стабильности, развитию инфраструктуры воинских частей и приведению ее в соответствие с современными требованиями.