Определились победители напряжённого спортивного состязания

Сегодня в Кызылорде, в «Инклюзивном центре», состоялась церемония закрытия чемпионата Казахстана по волейболу сидя.

В мероприятии приняли участие заместитель акима области Мейрамбек Шермаганбет и президент Федерации волейбола сидя Казахстана, вице-президент Национальной федерации волейбола Казахстана Дуйсенбай Турганов. Они пожелали участникам соревнований успехов и достойных спортивных результатов.

«Глава государства особо подчеркнул, что создание всесторонних условий для граждан с ограниченными возможностями — важнейший механизм сплочения общества и обеспечения равных возможностей для каждого.

В последние годы в нашем регионе проводится масштабная работа по развитию профессионального и массового спорта, совершенствуется современная спортивная инфраструктура. Спортсмены Сырдарьинского края достойно представляют страну на международной арене. Желаю вам и впредь добиваться высоких результатов на мировых соревнованиях и поднимать флаг нашей страны на международных спортивных аренах», — отметил Мейрамбек Зинабдинулы.

По итогам чемпионата призовые места распределились следующим образом:

I место — команда Атырауской области;

II место — команда Кызылординской области;

III место — команда Мангистауской области.

Отметим, что чемпионат Казахстана по волейболу сидя проходил с 5 по 8 ноября. В соревнованиях приняли участие восемь команд из различных регионов страны.