Председателя областного совета ветеранов поздравили с 75-летним юбилеем

Аким области Мурат Ергешбаев поздравил с 75-летием председателя областного совета ветеранов, Почетного гражданина Кызылординской области, кавалера орденов «Құрмет» и «Парасат» Серика Дуйсенбаева.

Глава региона отметил вклад ветерана труда в развитие области и укрепление общественного согласия.

– На земле Сыра есть немало людей, вложивших все свои силы и энергию в процветание родной земли. Среди них особое место занимает Серик Абишевич, посвятивший свою жизнь честному труду, развитию общества, укреплению единства и преемственности поколений. Многолетний плодотворный труд нашего уважаемого аксакала получил высокую оценку государства. Он награжден орденами «Құрмет» и «Парасат». Сегодня, как руководитель совета ветеранов области, Вы продолжаете активно трудиться на благо родного края, передавая жизненный опыт старшего поколения молодежи. Ваш достойный жизненный путь, неравнодушное отношение к судьбе родной земли и добросовестное служение обществу всегда будут примером для подрастающего поколения, — отметил М. Ергешбаев.

В ходе встречи юбиляру были вручены поздравительные письма от первого заместителя Премьер-Министра Нурлыбека Налибаева и акима области, а также оказаны традиционные знаки внимания и уважения.

Теплые поздравления и добрые пожелания юбиляру выразили государственный и общественный деятель Абельгази Кусаинов, а также ветеран финансовой сферы Дайрабай Искаков.

С. Дуйсенбаев родился 6 ноября 1951 года в Шиелийском районе. Окончил Жамбылский технологический институт легкой и пищевой промышленности по специальности «инженер-механик» и Кызылординский гуманитарный университет по специальности «финансист».

Трудовой путь начал инженером-механиком в производственном объединении «Кызылордахлебопродукт». В дальнейшем работал здесь главным механиком, главным инженером, заместителем директора, а затем возглавил предприятие. В последующие годы занимал ответственные должности в сферах предпринимательства, коммунального хозяйства, местного управления и социальной защиты. Руководил ТОО «Ел ырысы», работал директором Кызылординского межрайонного теплового центра, руководителем Кызылординского городского отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, акимом аульного округа Косшынырау.

В 2013-2018 годах руководил городским отделом занятости и социальных программ, уделяя особое внимание повышению качества жизни людей и поддержке нуждающихся граждан.

В качестве депутата Кызылординского городского маслихата первого и третьего созывов поднимал актуальные вопросы и активно участвовал в работе местного представительного органа.

С. Дуйсенбаев принимает активное участие в общественной жизни региона. В 2017-2025 годах занимал должность председателя Кызылординского городского общественного совета, внес значительный вклад в укрепление взаимодействия между обществом и властью, поддержку гражданских инициатив и развитие общественного контроля.