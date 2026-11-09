Аким области ознакомился с ходом строительства объектов в городе

Сегодня аким области Мурат Ергешбаев совместно с руководителями профильных ведомств посетил ряд строительных объектов города.

В первую очередь глава региона ознакомился с ходом строительства многопрофильной больницы на левобережье, рассчитанной на 300 коек, с поликлиникой, способной принимать до 100 посетителей в одну смену. Строительство медицинского комплекса финансируется из республиканского бюджета через Фонд инфраструктурного развития.

Объект, возводимый ТОО «Мелиоратор», состоит из 10 блоков, включающих приёмное отделение, реанимацию, химиотерапию, операционный блок, радиологическое отделение, поликлинику, пансионат, отделения физиотерапии и другие подразделения. В настоящее время ведутся внутренние отделочные работы и прокладка инженерных коммуникаций.

Ещё одно медицинское учреждение, строительство которого активно продолжается в городе, — поликлиника №5 в микрорайоне Титова, рассчитанная на 400 посещений в смену. Общая площадь здания составляет 8 937 квадратных метров. На его строительство выделено 9,7 млрд тенге. В настоящее время здесь также проводятся внутренние отделочные работы и прокладка инженерных сетей. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован до конца текущего года.

Кроме того, глава региона посетил строительную площадку Инжинирингового парка Кызылординского университета имени Коркыт ата.

Объект, возводимый ТОО «Орион LTD», будет включать археологические, инженерные, робототехнические лаборатории, лаборатории дистанционного зондирования Земли и IT-лаборатории, Центр академического превосходства и искусственного интеллекта, компьютерные аудитории, лекционный зал на 90 мест и конференц-зал на 140 мест.

В соответствии с поручением Главы государства, озвученным на Национальном курултае, в Кызылорде началось строительство Президентской библиотеки, рассчитанной на хранение фонда из 600 тысяч книг.

В здании библиотеки предусмотрены конференц-залы, читальные залы, залы истории и печатных изданий, архив и хранилище редких фондов, электронная библиотека, отдел мировой литературы, пространства для искусства, выставочные галереи, медиалаборатория, детские зоны, коворкинг, фуд-корт, реставрационная мастерская и типография. В настоящее время ведутся земляные работы и заливка фундамента.

Также внимание было уделено ходу строительства железнодорожного путепровода по улице Жанкожа батыра. После ввода моста в эксплуатацию значительно улучшится транспортная доступность для жителей микрорайонов Шанхай, Коммунизм и Гагарин, расположенных по другую сторону железной дороги.

В завершение Мурат Налкожаулы встретился с жителями, участвовавшими в субботнике, и выразил благодарность всем, кто вносит свой вклад в поддержание чистоты и благоустройство города.