Рассмотрен вопрос о внедрении единого платежного документа

На совещании под председательством акима области Мурата Ергешбаева был рассмотрен вопрос, касающийся единого платежного документа за коммунальные услуги.

В Кызылординской области с этого года оплата за электроэнергию, отопление, водоснабжение, канализацию и вывоз твердых бытовых отходов производится через расчетный центр «АЛСЕКО».

Основная цель внедрения единого платежного документа – централизация расчетного процесса, объединение платежей в одну систему и повышение удобства и прозрачности обслуживания. Расчетный центр «АЛСЕКО» обслуживает несколько регионов страны. Однако в отношении новой системы у потребителей возникают вопросы и недовольство. В частности, имеются жалобы на то, что оплата за электроэнергию стала дороже, чем прежде, а также на то, что коммунальные учреждения выставляют повторные счета напрямую и через «АЛСЕКО».

В связи с этим управлениям энергетики, общественного развития совместно с акиматами города и районов поручено широко разъяснять жителям порядок работы единого платежного документа через средства массовой информации, социальные сети.

Учреждения «Қызылорда жылу-электр орталығы», «Қызылорда су жүйесі» и «Қызылорда тазалығы» должны предоставлять жителям ежемесячные платежные документы через единую систему. Расчетному центру «АЛСЕКО» необходимо перепроверить работу системы и устранить выявленные недостатки, показатели, вводимые коммунальными учреждениями, должны отображаться для жителей оперативно и прозрачно.

Кроме того, на совещании было поручено оперативно реагировать на обращения и жалобы общественности, своевременно решать поднимаемые вопросы.

На собрании с докладом выступил коммерческий директор учреждения «АЛСЕКО» Алексей Бозжанов.

Проблемы, связанные с единым платежным документом, возникли из-за задолженности потребителей и некорректного указания адресных данных. В связи с этим было дано поручение уточнить адреса и провести взаимную сверку данных в информационных системах коммунальных учреждений.