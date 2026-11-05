В Кызылорде обсудили приоритетные направления Послания Главы государства

Сегодня в Кызылорде состоялись встречи республиканской информационно-разъяснительной группы, организованные в целях разъяснения основных положений и приоритетных направлений Послания Главы государства народу Казахстана.

Первая встреча состоялась в Доме дружбы с участием представителей интеллигенции, гражданского общества и средств массовой информации. В мероприятии приняли участие члены Қазақстан Халық Кеңесі (Народного совета Казахстана) Мурат Абенов и Жанар Бимураткызы, первый вице-министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан Ербол Туякбаев, вице-министр сельского хозяйства Республики Казахстан Ермек Кенжеханулы, а также заместитель акима области Мейрамбек Шермаганбет.

Вторая встреча прошла на базе компании «Кызылординская распределительная электросетевая компания» с участием ветеранов энергетической отрасли и представителей производственного персонала. В мероприятии приняли участие депутат Курултая Айдарбек Кожаназаров, член Қазақстан Халық Кеңесі (Народный совет Казахстана) Мейрамбек Жумашев, вице-министр энергетики Ерлан Акбаров, а также заместитель акима области Бахыт Жаханов.

В ходе встреч были рассмотрены ключевые задачи, обозначенные Главой государства, в том числе вопросы формирования правовых основ перехода к экономике будущего. Особое внимание было уделено значению принятия нового Гражданского кодекса, направленного на совершенствование правового регулирования экономических отношений, укрепление гарантий предпринимательской деятельности и улучшение инвестиционного климата.

Отдельным направлением обсуждения стали вопросы обеспечения социально-экономической стабильности страны. В частности, отмечена необходимость дальнейшего совершенствования системы социальной поддержки населения и создания условий для повышения экономической самостоятельности граждан.

В рамках обсуждения вопросов энергетической безопасности подчеркнута стратегическая значимость стабильного энергоснабжения как одного из ключевых факторов экономической независимости и конкурентоспособности государства. В этой связи особое внимание уделено поставленной Главой государства задаче по достижению к 2029 году профицита производства электроэнергии.

Также участники встреч обсудили перспективы развития аграрного сектора региона. Глава государства Касым-Жомарт Токаев особо отметил сельскохозяйственный потенциал региона Сыра, подчеркнув положительные результаты работы местных сельхозтоваропроизводителей по выращиванию кукурузы и сои, несмотря на сложные климатические условия.

В ходе мероприятий рассмотрен широкий спектр вопросов, касающихся модернизации экономики, развития предпринимательства, совершенствования законодательства, обеспечения энергетической безопасности и повышения благосостояния населения.

Кроме того, были затронуты вопросы модернизации социальной политики, развития агропромышленного комплекса, укрепления общественного согласия и национальных ценностей. В частности, разъяснены меры, направленные на поддержку малого и среднего бизнеса, включая введение трехлетнего моратория на проверки субъектов предпринимательства и сокращение административных барьеров.

Особое внимание также уделено вопросам общественного развития, укрепления общественно-политической стабильности и формирования единой гражданской позиции.

По итогам выступлений представители республиканской информационно-разъяснительной группы ответили на вопросы участников. В свою очередь, представители общественности и трудовых коллективов озвучили предложения и мнения по обсуждаемым направлениям.

Следует отметить, что информационно-разъяснительная работа по основным положениям Послания Главы государства в Кызылординской области продолжится.

В рамках дальнейшей работы члены республиканской информационно-разъяснительной группы планируют провести встречи с представителями предпринимательского сообщества, сферы образования, а также жителями районов области. Основной целью предстоящих мероприятий станет всестороннее разъяснение приоритетных направлений Послания и обеспечение конструктивного диалога с населением.