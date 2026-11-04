Обсуждены инвестиционные проекты в области охраны окружающей среды

Сегодня аким области Мурат Ергешбаев встретился с представителями китайской компании «Suchun Environmental Protection». На встрече стороны обсудили инвестиционные проекты в сфере охраны окружающей среды, пути решения экологических проблем региона и возможности установления взаимовыгодного сотрудничества.

Кроме того, был представлен инвестиционный потенциал и экономические возможности области. Особый акцент был сделан на перспективных инвестиционных проектах, реализуемых с эффективным использованием природных ресурсов и сырьевой базы региона. Стороны рассмотрели совместные инициативы по внедрению современных технологий в сфере экологии, развитию производственного потенциала и снижению нагрузки на окружающую среду.

На встрече руководитель региона отметил, что в области особое внимание уделяется новым проектам и укреплению сотрудничества с иностранными инвесторами. Также инвесторам будет оказана всесторонняя поддержка, необходимая организационная и практическая помощь.