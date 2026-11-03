Будет разработан региональный план реализации Послания Президента

На заседании Правительства, прошедшем сегодня под председательством Премьер-министра РК Олжаса Бектенова, рассмотрены проект Общенационального плана мероприятий по реализации Послания Главы государства и вопросы совершенствования системы обеспечения населения лекарственными средствами. В нём принял участие в селекторном режиме аким области Мурат Ергешбаев.

На совещании после заседания Правительства глава региона поручил разработать и утвердить Региональный план реализации Послания Президента.

«Глава государства поставил перед Правительством и акимами регионов задачи по устойчивому росту экономики, привлечению инвестиций и модернизации инфраструктуры.

Наш дальнейший курс — увязать инициативы, озвученные в Послании, с конкретными делами и реализовать их эффективно и результативно. В связи с этим управление экономики и финансов области должно до 10 ноября разработать региональный план, охватывающий все поручения.

Следующий важный вопрос повестки дня — обеспечение населения качественными лекарственными средствами и медицинскими изделиями.

Как вам известно, гражданам, состоящим на диспансерном учёте, лекарственные средства предоставляются бесплатно за счёт средств республиканского и местного бюджетов.

В этом году средства, выделенные из республиканского бюджета, по сравнению с прошлым годом увеличились на 3,9 млрд тенге и составили 12,9 млрд тенге. С начала года учреждение «СК-Фармация» поставило в регион лекарственных средств и медицинских изделий на 11,9 млрд тенге за счёт республиканского бюджета, 149 тысяч пациентов получили лекарственные средства на 9,4 млрд тенге. Кроме того, за 10 месяцев этого года 481 пациенту выданы лекарственные средства и медицинские изделия на 1,7 млрд тенге.

В соответствии с Дорожной картой Министерства здравоохранения по совершенствованию службы клинической фармакологии на 2024-2026 годы в 14 медицинских организациях области открыты подразделения госпитальной фармации.

Работу в этом направлении необходимо и впредь продолжать качественно и системно», — сказал Мурат Нальхожаевич.

На совещании руководитель областного управления здравоохранения Бауыржан Куанышбаев доложил о проделанной работе и предстоящих задачах.

По итогам совещания аким области дал ряд конкретных поручений руководителям ответственных сфер. В частности, до конца года необходимо полностью обеспечить жителей области лекарственными средствами и медицинскими изделиями, разработать конкретный план потребности на следующий год. Должен учитываться реальный спрос на лекарственные средства, нельзя делать необоснованно завышенные или недостаточные заказы. При этом поручено вести постоянный контроль обеспеченности медицинских организаций лекарствами, проводить системный мониторинг.