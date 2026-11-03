На сегодняшнем заседании под председательством акима области Мурата Ергешбаева был представлен Сапар Куттыбаевич Рахменшеев, назначенный директором филиала Фонда обязательного социального медицинского страхования по Кызылординской области в соответствии с приказом председателя Фонда и по согласованию с министром здравоохранения.

Сапару Куттыбаевичу поручено эффективно реализовать работу системы обязательного социального медицинского страхования в регионе. Необходимо контролировать целевое и эффективное расходование средств Фонда, принимать конкретные меры по повышению качества и доступности медицинской помощи населению.

С. Рахменшеев родился в 1974 году в городе Кызылорда. Получил образование по специальности «Лечебное дело» на медицинском факультете Международного казахско-турецкого университета имени Ходжи Ахмеда Ясави.

Трудовой путь начал в 1997 году врачом-психиатром-наркологом в наркологическом центре города Алматы. Впоследствии занимал должность заместителя главного врача указанного центра.

В разные годы работал заместителем руководителя управления здравоохранения Кызылординской области, руководителем управления, директором департаментов Комитета по оплате медицинских услуг по Алматинской области и городу Алматы, главным врачом поликлиники №1 в городе Алматы.

С 2018 года по настоящее время занимал должность директора Центра психического здоровья в городе Алматы.