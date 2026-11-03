Представлен новый руководитель Департамента медицинского контроля области

Сегодня под председательством акима области Мурата Ергешбаева состоялось совещание по кадровым изменениям.

Согласно постановлению Правительства от 3 августа 2026 года изменена структура Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения, созданы два самостоятельных ведомства. Комитет медицинского контроля занимается контролем качества медицинских услуг.

Комитет фармации отвечает за фармацевтическую деятельность и оборот лекарственных средств.

В связи с этим территориальные департаменты комитета в регионах также были реорганизованы в соответствии с новыми ведомствами. На основании согласия министра здравоохранения приказом председателя Комитета медицинского контроля на должность руководителя департамента комитета по Кызылординской области назначена Жаксылык Жанерке Алмасовна.

Новому руководителю поручены контроль и надзор в сфере оказания медицинских услуг в регионе, а также организация в соответствии с законодательством процессов лицензирования и разрешительных процедур медицинской деятельности.

Жанерке Алмасовна родилась в 1992 году в городе Кызылорда.

В 2009-2016 годах с отличием окончила Западно-Казахстанский государственный медицинский университет имени М. Оспанова в городе Актобе по специальности «Врач общей практики».

Трудовой путь начала в 2017 году в городской поликлинике №3 в качестве участкового врача, где занимала должности заведующего отделением и заместителя главного врача.

В 2023-2026 годах работала заместителем руководителя департамента Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения по Кызылординской области. С июня 2026 года по настоящее время исполняла обязанности руководителя указанного департамента.