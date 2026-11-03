На семинаре-совещании обсуждались вопросы диверсификации растениеводства

В ходе рабочей поездки акима Кызылординской области Мурата Ергешбаева в Кармакшинский район состоялось семинар-совещание, посвященное диверсификации растениеводства, эффективному использованию водных ресурсов и широкому внедрению водосберегающих технологий.

В мероприятии приняли участие акимы города Кызылорды и районов, руководители областных управлений и департаментов, региональных институтов развития и финансовых организаций, представители сельскохозяйственных предприятий и специалисты отрасли.

В своем Послании народу Казахстана Глава государства поручил уделить особое внимание развитию глубокой переработки сельскохозяйственной продукции, отметив успешные проекты в этом направлении.

В частности, Президент привел в пример хозяйства Кызылординской области, которые, несмотря на сложные климатические условия, выращивают кукурузу и сою, а также занимаются их переработкой. Он подчеркнул необходимость распространения передового опыта по всей стране и своевременной поддержки инвесторов.

В рамках поездки глава региона ознакомился с работами на кукурузном поле, а также с выставкой семян сельскохозяйственных культур и минеральных удобрений.

На совещании рассмотрены вопросы оптимизации структуры посевов в условиях дефицита воды, увеличения площадей влагонезависимых и менее водоемких культур, а также внедрения современных агротехнологий.

«Диверсификация посевных площадей позволит не только снизить нагрузку на водные ресурсы, но и повысить доходы сельхозтоваропроизводителей, развивать новые производства и в полной мере использовать потенциал агропромышленного комплекса. Правительством расширяются меры государственной поддержки, повышается доступность финансовых ресурсов для сельхозтоваропроизводителей и создаются условия для устойчивого развития отрасли. Благодаря системной работе в сельском хозяйстве наблюдается положительная динамика, ежегодно увеличивается объем валовой продукции», – отметил Мурат Ергешбаев.

По итогам семинара поставлены конкретные задачи по повышению эффективности сельскохозяйственного производства, диверсификации посевных площадей, рациональному использованию водных ресурсов и расширению посевов кукурузы.

Руководителям профильных ведомств поручено обеспечить контроль за планируемыми объемами посевов на ближайшие годы, повысить эффективность использования воды и на системной основе продолжить работу по диверсификации растениеводства.

С докладами выступили руководитель областного управления сельского хозяйства и земельных отношений Талгат Дуйсебаев, директор ТОО «Ақтөбе және К» Нурлан Издибаев, директор ТОО «Таң ЛТД» Имамзада Шагыртаев и представитель компании «Әлем Агро» по Кызылординской области Болатбек Тауипбаев.

В текущем году в регионе сельскохозяйственными культурами засеяно 193,7 тыс. гектаров. При этом площади посевов риса сокращены, а вместо них увеличиваются площади экономически выгодных альтернативных культур, требующих меньшего количества воды.

Положительные результаты отмечаются и во внедрении водосберегающих технологий. Если в прошлом году влагосберегающие технологии применялись на площади 8,1 тыс. гектаров, то в текущем году этот показатель достиг 14,2 тыс. гектаров. Кроме того, лазерное выравнивание проведено на 65 тыс. гектаров сельскохозяйственных угодий.

При поддержке Главы государства на диверсификацию растениеводства и широкое внедрение водосберегающих технологий в Кызылординской области на 2026–2028 годы предусмотрено более 34 млрд тенге. Из этой суммы 10 млрд тенге выделено на текущий год.