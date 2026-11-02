Рассмотрены вопросы реформирования автодорожной отрасли

Премьер-министр Олжас Бектенов провёл совещание по ходу исполнения поручений Главы государства по реформированию сферы автомобильных дорог. На совещании рассмотрены вопросы повышения качества дорожного строительства и формирования современной сети автомобильных дорог в рамках задач, определённых в Послании Президента народу Казахстана «Актуальные задачи Казахстана в новом историческом цикле».

В нём через селекторный режим принял участие аким области Мурат Ергешбаев.

По итогам совещания ответственным руководителям отраслей дан ряд конкретных поручений по поднятым на заседании вопросам.

«Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич особо остановился на этом в своём Послании: «Наша главная цель – укрепить потенциал дорог в стране и повысить доходы наших граждан. Перед нами стоит важнейшая задача качественного строительства дорог республиканского и местного уровня», – отметил он.

Невозможно, чтобы наша страна стала транспортно-логистическим центром, крупным транзитным регионом, без качественных дорог и современной сервисной инфраструктуры. Поэтому дано строгое поручение качественно выполнять работы в этом направлении.

Наша задача – обеспечить своевременную и результативную реализацию инициатив, изложенных в Послании. В этом направлении необходимо качественно вести начатые в нашем регионе строительства автодорог и завершить их в установленные сроки», – сказал Мурат Нальхожаевич.

Руководитель региона поручил инспекции транспортного контроля совместно с центральными исполнительными органами ускорить модернизацию всех автостанций в регионе.

Совместно с департаментом полиции необходимо усилить контроль на автостанциях, организовать постоянные рейды для ограничения движения тяжёлых грузовых автомобилей, наносящих ущерб качеству дорог. Обязаны представить конкретную информацию о проделанной работе, выявленных нарушениях, наложенных штрафах и принятых мерах.

Акимы города Кызылорды и районов совместно с управлением пассажирского транспорта и автомобильных дорог, учреждением «КазАвтоЖол» должны устранить выявленные недостатки в течение трёх дней.

Отметим, что в регионе 3 525 километров автомобильных дорог, из них 1 025 километров – республиканского, 555 километров – областного, 1 945 километров – районного значения.

В этом году на развитие дорожной инфраструктуры выделено 43,8 млрд тенге, ремонтируются 168 километров автомобильных дорог и улиц, а также мосты. По итогам года планируется довести долю дорог в хорошем состоянии до 95,5 процента.