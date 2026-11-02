«Алтын күз – 2026»: В Шиели наградили лучших работников труда

В рамках праздника «Алтын күз – 2026» в Шиелийском районе была показана театрализованная постановка «Жұлдызы жарық Шиелі», посвященная 135-летию выдающегося земледельца, дважды Героя Социалистического Труда Ибрая Жахаева, а также прошла церемония награждения передовиков труда сельскохозяйственной отрасли.

В торжественном мероприятии приняли участие аким области Мурат Ергешбаев, Герои Труда Аскар Жумадилдаев, Имамзада Шагыртаев, депутаты Курултая Серик Кожаниязов, Нуркен Бакытбекулы, Магжан Ералиев, член Народного Совета Казахстана Жанар Бимураткызы, представители интеллигенции и старейшины.

Руководитель региона поблагодарил земледельцев и остановился на достижениях в аграрной сфере.

«Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич в своем нынешнем Послании особо отметил, что фермеры Кызылординской области, несмотря на суровый климат, выращивают кукурузу и сою и освоили глубокую переработку. Это – высокая оценка Президента труду кызылординцев. Уверен, что и впредь наши земледельцы будут поднимать аграрную отрасль на новый уровень и приумножать свой труд.

В последние годы наша область находится в передовых рядах развития страны. В этом году на государственную поддержку сельского хозяйства выделено 37 млрд тенге. Это в полтора раза больше по сравнению с прошлым годом. За девять месяцев этого года в сельском хозяйстве произведено продукции на 178 млрд тенге.

Наш народ говорит: «В одном зерне – капля пота». Выражаю особую благодарность всем нашим земледельцам, которые, невзирая на жару и холод, не считаясь со временем, неустанно трудились и наполнили закрома страны зерном. Стабильность и экономический рост в регионе – плод вашего многократного труда. Пусть такие назидательные мероприятия, прославляющие наши национальные традиции и возвышающие наш дух, укрепляют наше единство и умножают наше изобилие», – сказал Мурат Нальхожаевич.

На праздничном мероприятии гражданам, достигшим высоких показателей в сельском хозяйстве, были вручены Благодарственные письма Премьер-министра и акима области, награды по номинациям I, II, III степени «Лучшее хозяйство», «Передовой рисовод», «Передовой комбайнер». Передовикам труда были вручены ключи от жилья и денежные сертификаты на 1 миллион тенге, а сыну Ибрая Жахаева – Жахаеву Сейтбеку Ибраевичу – был подарен автомобиль.

На собрании с поздравительными словами выступили депутат Курултая Серик Салауатулы, Герой Труда Казахстана, член Народного Совета Казахстана Имамзада Куанышбайулы, а почетный гражданин Шиелийского района, кавалер ордена «Құрмет» Султанбек Койшыбайулы дал свое благословение.